Житель Томской области сядет в тюрьму на полтора года за то, что незаконно срубил 4 кедра

В августе 2021 года мужчина с помощью бензопилы произвел незаконную рубку 4 деревьев породы кедр с целью сбора шишек. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Томской области в Парабельском районе местный 37-летниий житель сядет в тюрьму за то, что незаконно срубил 4 кедра. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

«Парабельский районный суд Томской области вынес обвинительный приговор в отношении 37-летнего местного жителя. Он признан виновным за незаконную рубку лесных насаждений в крупном размере», - говорится в сообщении.

В правоохранительных органах рассказали, что в августе 2021 года мужчина с помощью бензопилы произвел незаконную рубку 4 деревьев породы кедр с целью сбора шишек. Нанесенный лесному фонду РФ ущерб составил более 120 тыс. рублей.

Далее отмечается, что мужчина уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности и совершил данное преступление в период нахождения под административным надзором. Поэтому государственный обвинитель указал на необходимость его исправления в условиях изоляции от общества.

Суд согласился с позицией прокурора и назначил жителю Парабельского района наказание в виде 1 года и 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Помимо этого, удовлетворил исковое заявление прокурора района о взыскании с него причиненного преступлением ущерба.