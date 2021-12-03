В Томской области нашли более 750 нарушений земельного законодательства

В управление поступило 172 материала о нарушении земельного законодательства. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томской области выявили 754 нарушения земельного законодательства. По итогам рассмотрения протоколов об административных правонарушениях было назначено более 2 млн рублей штрафов, сообщает пресс-служба регионального управления Росреестра.

«За этот период в управление поступило 172 материала о нарушении земельного законодательства. По результатам контрольных мероприятий выявлено 754 нарушения земельного законодательства. По итогам рассмотрения протоколов об административных правонарушениях сумма наложенных штрафов составила 2 341,9 тыс. руб. В результате мер, принятых к нарушителям земельного законодательства, устранено 249 нарушений», - говорится в сообщении.

Как рассказала руководитель управления Росреестра по Томской области Елена Золоткова, большинство протоколов об административных правонарушениях составляется за самовольное занятие земельных участков и использование земельных участков не по целевому назначению.

Она также отметила, что для того, чтобы устранить нарушения нужно освободить самовольно занятые земли или оформить на них права. Помимо этого, необходимо прекратить использование земель не по назначению или изменить вид разрешенного использования участка.