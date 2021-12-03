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Общество3 декабря 2021 6:06

Жители Томской области в ноябре этого года хранили в банках более 150млрд рублей

Это на 4% больше, чем в прошлом году
Ксения Высотина
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В октябре средняя ставка для вкладов со сроком от года составила 5,9%, в сравнении с 4,3% в начале года.

В октябре средняя ставка для вкладов со сроком от года составила 5,9%, в сравнении с 4,3% в начале года.

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Томской области местные жители в ноябре 2021 года хранили в банках более 150млрд рублей. Это на 4% больше, чем в прошлом году, сообщает пресс-служба отделения по Томской области Сибирского главного управления ЦБ РФ.

-Большой популярностью пользуются среди томичей вклады из-за того, что деньги застрахованы на сумму до 1,4 млн рублей, - рассказала заместитель управляющего Отделением Томск Банка России Татьяна Толкмит.

Отмечается, что за последнее время также был зафиксирован рост ставок по вкладам. Это связано с влиянием денежно-кредитной политики Банка России. Заместитель управляющего Отделением Томск Банка России уточнила, что в октябре средняя ставка для вкладов со сроком от года составила 5,9%, в сравнении с 4,3% в начале года.

Помимо этого, Толкмит рассказала, что томичи также могут открыть вклад дистанционно.