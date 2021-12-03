В Томске самые высокие цены на говядину в Сибири

Приводится сравнение цен на хлебобулочные изделия, гречневую крупу, масло сливочное, сметана, различное мясо и другие продовольственные товары. Фото: Ксения Высотина

В Томске самая дорогая говядина среди региональных центров Сибирского федерального округа. Об этом 3 декабря сообщил Томскстат, проанализировав цены на основные продукты питания на момент 29 ноября 2021 года.

«Средняя цена на томскую говядину (кроме бескостного мяса) за 1 кг составила 417,60 рублей. Самая низкая цена на этот вид мяса в Кызыле, там она стоит почти на 100 рублей дешевле - 303,26 за 1 кг», - говорится в сообщении.

Также по данным органа статистики, в Томске самыми дешевыми из основных продуктов питания по Сибири оказалось сливочное масло, которое в среднем стоит 518,85 рублей за 1 кг. Для сравнения самая высокая цена в Иркутске - 724,38 рубля.

Помимо этого в таблице еще есть информация о ценах на молоко цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, в Томске она составляет 68,44 рублей за литр, что дешевле, чем в Кызыле, но дороже чем в Кемерово. Цена на хлебобулочные изделия в Томске - 53,73 рублей, это дороже чем в Кызыле, но дешевле, чем в Красноярске.