Экологическая акция «Елки для буренки» продолжится в Томске в 2022 году

Экологическая акция «Елки для буренки» проводится в Томске с 2013 года. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Томске объявлено о продолжении экологической акции «Елки для буренки» в 2022 году, кормить коров новогодними деревьями будет племенной завод «Заварзинский», сообщила пресс-служба обладминистрации.

«В 2022 году в Томске продолжится экологическая акция «Елки для буренки». Участие в ней подтвердили «Спецавтохозяйство г. Томска» и племенной завод «Заварзинский», перерабатывающий новогодние ели на корм коровам», - говорится в сообщении.

- В 2022 году география акции не изменится. Вывозить елки планируется, в том числе, из Тимирязевского, а также из новых жилых микрорайонов, включая Южные Ворота и Северный Парк, - уточнил директор «Спецавтохозяйства» Михаил Курилов.

Забирать елки с контейнерных площадок рабочие начнут с середины января.

Томичам рекомендуют снять все украшения и мишуру с дерева прежде чем выносить к мусорным контейнерам. По мере накопления елки заберет спецмашина и доставит на базу сельхозпредприятия в поселок Мирный.

В первые годы проведения акции, витаминную добавку, изготовленную из новогодних деревьев, давали только беременным буренкам.

Кстати, изготовление витаминной добавки - весьма трудоемкое занятие. Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы оставшаяся на дереве мишура попала в желудок коровы, животное может погибнуть.