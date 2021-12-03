В Томской области на следующей неделе возможно похолодание до – 30 градусов

К середине следующей недели в Томской области похолодает. Фото: Евгения ГУСЕВА

О понижении температуры воздуха до – 30 градусов предупреждает региональное управление МЧС, похолодание ожидается к середине следующей недели.

«С 3 по 9 декабря ожидаются колебания температуры воздуха ночью от -2…-7°С, до -9…-17°С, днем от -1…+4°С до -3…-8°С, местами -13°С. В конце прогнозируемого периода предполагается понижение температуры воздуха ночью до -19…-24°С, при прояснениях -30°С, днем до -13…-18°С, по северу до -26°С»,- говорится в сообщении ведомства.

Что касается осадков, в ближайшие дни, согласно прогнозам, ожидается снег. В периоды повышения температуры мокрый снег.

Местами возможны гололедноизморозевые явления.

3 декабря в Томской области объявлено штормовое предупреждение.