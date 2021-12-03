Судебные приставы в Томской области арестовали бензопилу в счет погашения миллионного долга по алиментам

Долг жителя Каргаска по алиментам приблизился к астрономической сумме. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Бензопилу и бытовую технику арестовали судебные приставы в Томской области в счет погашения миллионного долго по алиментам, сообщили в региональном управлении ФССП.

«Должник по алиментам из Каргаска обязан выплатить на содержание ребенка почти 1 млн рублей. Ранее он был привлечен к административной ответственности, однако не извлек урок из наказания и продолжал игнорировать обязательства», - говорится в сообщении службы.

Мужчина прятался от приставов в доме своей матери, каждое утро, уходя на работу, женщина запирала его в доме.

Для того, чтобы обнаружить скрывавшегося должника, приставам через суд пришлось санкционировать обыск, только таким образом они сумели попасть в дом, где прятался мужчина.

Проверив имущественное состояние должника, приставы арестовали бытовую технику и бензопилу. В дальнейшем средства от реализации этого имущества будут направлены на частичное погашение долга.

Судебные приставы по Каргасокскому району возбудили уголовное дело за неуплату алиментов по ст. 157 УК РФ.

Материалы уголовного дела переданы в суд.