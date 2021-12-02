В Томске на площади Южной цена на любимые пончики выросла и начинает «кусаться»

В Томской области продолжают дорожать продукты... Фото: Евгения ГУСЕВА

С 1 декабря жареные по традиционному рецепту пончики с сахарной пудрой, так много десятилетий любимые жителями областного центра и продававшиеся на площади Южной города, появились на прилавке пекарни «Хлебница», однако цена на них выросла более, чем в 2 раза. Об этом сообщает РИА Томск со ссылкой на представителя компании.

Сообщается о том, что ранее в Томске закрылся известный магазин «Пончики» на Южной, который проработал здесь несколько десятков лет, а на его месте появилась «Хлебница». Традиционную рецептуру сохранить удалось, чего не скажешь про цену. На момент закрытия магазина пончики продавались по цене 230 рублей за килограмм, «Хлебница» же вынуждена реализовывать пончики по 520 рублей за килограмм.

Специалисты подчеркивают, что продукция в этих пекарнях готовится исключительно из натуральных и фермерских продуктов. А замена масла в аппарате для выпечки пончиков обходится фирме «в копеечку». Есть и другие необходимые расходы.