Большинство депутатов думы Томской области поддержало федеральный законопроект о QR-кодах

Значительная часть населения России не поддерживает введение QR-кодов! Фото: Иван МАКЕЕВ

Сегодня в ходе третьего собрания Законодательной думы Томской области, прошедшего путем заочного голосования, областные депутаты большинством голосов поддержали проект федерального закона о введении дополнительных ограничений на посещение общественных мест, сообщает пресс-служба регионального парламента. Отметим, что чаще всего этот законопроект называют – «о QR-кодах».

Специалисты напоминаю о том, что обсуждение поправок в федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» состоялось 30 ноября. Законопроект вызвал большой резонанс, поэтому областные депутаты привлекли для его рассмотрения экспертов, представителей общественных организаций.

Пресс-служба информирует о том, что руководители фракций ЛДПР, «Справедливая Россия–Патриоты–За правду», КПРФ и «Новые люди» не поддержали концепцию федерального закона и заявили, что члены фракций будут голосовать против его принятия.При этом нельзя игнорировать мнение несогласных избирателей, которые направляют многочисленные обращения в адрес депутатов. Об этих обращениях противников QR-кодах сайт КП в Томске на минувшей и на этой неделе писал неоднократно. В частности, о том, что правовой комитет 30 ноября поддержал этот федеральный законопроект.

Сообщается, что в заочном голосовании по проекту федерального закона приняли участие все 42 депутата. Результат: «за» – 27 голосов; «против» – 15 голосов; «воздержался» – 0 голосов.

Заметим, что нормы федерального закона после его принятия будут действовать до 1 июня следующего года.