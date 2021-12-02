Правоохранительные ведомства проводят проверку по факту несчастного случая с работниками «Томск РТС»

Работа с кипятком всегда опасна... Фото: Олег УКЛАДОВ

В Томске правоохранительные ведомства проводят проверки по факту несчастного случая при производстве ремонтных работ на трубопроводе в тепловом пункте - по факту гибели одного работника АО «Томск РТС» и травмирования второго. Об этом 2 декабря рассказали пресс-служба прокуратуры региона и пресс-служба СУ СК РФ по Томской области.

Сайты федеральных правоохранительных ведомств излагают картину происшествия. По предварительным данным, 2 декабря текущего года днем при проведении ремонтных работ на блоке теплообменного оборудования по пр. Академическому в г. Томске в помещении центрального теплового пункта-72 АО «ТомскРТС» произошел выброс горячей воды. В результате несчастного случая на производстве один работник 59 лет от роду получил термический ожог 100 % поверхности тела и скончался на месте. 48-летнему работнику с термическими ожогами оказана медицинская помощь.

Сообщается о том, что прокуратура г. Томска организовала проведение проверки соблюдения законодательства в сфере охраны труда, в ходе которой будут установлены все обстоятельства, а также, если будут на то основания, приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.

В свою очередь, следователи СУ СК РФ по Томской области проводят проверку. Произведен осмотр места происшествия, выполняются все положенные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.