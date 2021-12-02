В течение 3-х дней житель Томской области выносил вещи из чужой квартиры

В чужой квартиры злоумышленника заинтересовали даже монеты в копилке. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Полицейские в Зырянском районе Томской области по «горячим следам» сумели задержать мужчину, подозревают которого в квартирной краже; задержанный 33-летний молодой человек ранее был неоднократно судим за совершение имущественных преступлений, сообщили в УМВД по Томской области.

«В дежурную часть полиции ОМВД России по Зырянскому району поступило сообщение от местного жителя о краже из квартиры его личного имущества. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого», - говорится в сообщении.

Мужчина, подозреваемый в краже, обратил внимание, что хозяина квартиры долгое время нет дома. В оконном проеме пустующей квартиры нет стекла, через это отверстие 33-летний мужчина и проник на чужую территорию.

В полиции рассказали, что злоумышленник выносил понравившиеся ему вещи из квартиры в течение 3 суток. Мужчина забрал тепловую пушку, плазменный телевизор, микроволновую печь, ноутбук, а также мужской парфюм и медные монеты из копилки.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».