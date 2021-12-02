Письма Деду Морозу, Тол Бабаю или Хел Мучи томичи могут отправить до конца декабря

Сотрудники почты обещают ежедневно сортировать новогодние послания и направлять их получателям. Фото: Иван МАКЕЕВ

Почта России в Томской области объявила о начале работы с корреспонденцией для Деда Мороза, отправить письмо с заветным желанием главному новогоднему волшебнику можно с 1 по 31 декабря, сообщил оператор почтовой сети.

«В Томске специальный новогодний почтовый ящик размещен в центральном почтовом отделении 634050 по адресу: пр. Ленина, 93. Также опустить письмо новогоднему волшебнику можно и в любой другой почтовый ящик. Они размещены в каждом почтовом отделении области и на фасадах некоторых зданий», - говорится в сообщении.

В этом году томичи могут отправить письмо не только в Великий Устюг – резиденцию российского Деда Мороза, но и его коллегам из других регионов. Например, удмуртскому дедушке Тол Бабаю, чувашскому Хел Мучи, марийскому Йушто Кугыза, якутскому Чысхаану.

На письмах, отправляемых Деду Морозу в Великий Устюг, нужно указать следующий адрес: 162390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, «Дом Деда Мороза».