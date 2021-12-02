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Происшествия2 декабря 2021 6:04

В Томском районе будут судить жителя сельской местности за угон машины и ДТП, в котором погиб человек

За руль угнанного автомобиля обвиняемый сел после употребления алкоголя
Елена Андреева
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Сначала нетрезвые мужчины угнали чужую машину, а затем попали в аварию.

Сначала нетрезвые мужчины угнали чужую машину, а затем попали в аварию.

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Томском районном суде начинается процесс в отношении 33-летнего жителя Шегарского района, обвиняют которого в угоне автомобиля и совершении смертельного ДТП, сообщили в прокуратуре региона.

«Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Шегарского района, который обвиняется в неправомерном завладении автомобилем, а также в нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека», - говорится в сообщении.

Установлено, что в сентябре 2021 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вместе с товарищем по строительной бригаде угнал автомобиль. Вдвоем они отправились на машине в один из поселков Шегарского района.

На автодороге «Томск-Колпашево» нетрезвый мужчина не справился с управлением и врезался в металлическое дорожное ограждение. Пассажир угнанного авто получил травмы, не совместимые с жизнью.