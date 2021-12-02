Максимальная компенсация за газификацию жилья в Томской области с 2022 года составит 100 тысяч рублей

Сертификаты на компенсацию затрат на газификацию можно получить в МФЦ «Мои документы», выплата по ним оформляется в центрах социальной поддержки населения по месту жительства. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Томской области увеличен размер компенсации за газификацию жилья, соответствующий областной закон подписал губернатор Сергей Жвачкин, сообщает пресс-служба обладминистрации.

«В 2022 году минимальный размер компенсации за газификацию жилья составит 50 тысяч рублей, максимальный — 100 тысяч. В Томской области до 100 тысяч рублей увеличивается выплата семьям с доходом ниже одного прожиточного минимума (сейчас компенсация таким семьям составляет 60 тысяч рублей)», - говорится в сообщении.

При доходе от одного до полутора прожиточных минимумов размер выплаты увеличится до 70 тысяч рублей (сейчас он составляет 30 тысяч). С 15 тысяч до 50 тысяч увеличится компенсация семьям с доходом от полутора до двух прожиточных минимумов.

Отдельно в законе оговорено положение, касающееся участников и инвалидов Великой Отечественной войны, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», бывших несовершеннолетних узников концлагерей, а также инвалидов боевых действий.

Все вышеперечисленные категории смогут получить сертификат на газификацию домовладения номиналом в 100 тысяч рублей без учета дохода.

Средствами сертификата можно оплатить услуги подрядной организации, погасить целевой кредит или компенсировать собственные расходы, предоставив подтверждающие документы. Сертификат действует в течение двух лет.

Программа газификации в России действует с 2009 года, распространяется на 69 регионов страны.

В планах государства резко ускорить темпы газификации, сделать его дешевле или полностью бесплатным для населения