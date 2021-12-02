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Общество2 декабря 2021 3:32

Глава Томской области представил аттестационной комиссии Минобрнауки кандидатуру на пост ректора ТПУ

Кандидатом на место ректора политехнического университета оказался Дмитрий Седнев
Ксения Высотина
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Окончательное решение Министерство науки и высшего образования России примет в ближайшее время.

Окончательное решение Министерство науки и высшего образования России примет в ближайшее время.

Фото: Ксения Высотина

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин представил аттестационной комиссии Минобрнауки кандидатуру на пост ректора ТПУ. Кандидатом на место ректора политехнического университета оказался Дмитрий Седнев, сообщает пресс-служба обладминистрации.

«1 декабря, губернатор Томской области Сергей Жвачкин, возглавляющий Наблюдательный совет Национального исследовательского Томского политехнического университета, принял участие в заседании аттестационной комиссии Министерства науки и высшего образования РФ. Глава региона, выйдя на связь онлайн, представил комиссии кандидата на пост ректора НИ ТПУ Дмитрия Седнева», - говорится в сообщении.

Как отметил губернатор, что томскую высшую школу должны представлять люди компетентные, энергичные, болеющие за общее дело.

Он также рассказал, что за пять месяцев работы новый глава ТПУ показал характер и отличные организаторские качества.

Добавляется, что окончательное решение Министерство науки и высшего образования России примет в ближайшее время.