В селе Володино полицейские предотвратили пожар во дворе жилого дома

В Томской области в селе Володино двое местных полицейский предотвратили пожар во дворе жилого дома. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.

«30 ноября во втором часу ночи сотрудники ДПС ОГИБДД ОМВД России по Кривошеинскому району старший лейтенант полиции и еще один лейтенант полиции при патрулировании улицы Коммунистической в селе Володино Томской области заметили яркое пламя в одном из дворов», - говорится в сообщении.

Далее в полиции рассказали, что сотрудники полиции быстро сообщили о случившемся в пожарную охрану и в дежурную часть отдела, после чего поспешили к жилому дому, во дворе которого полыхала баня.

Позже, оценив ситуацию, полицейские самостоятельно до приезда огнеборцев приступили к тушению пожара: с помощью лопат они забрасывали постройку снегом.

Отмечается, что прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС поблагодарили инспекторов ДПС за то, что им удалось предотвратить распространение огня на жилой дом.