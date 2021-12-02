В Парабеле директор одной фирмы пойдет под суд за неуплату налогов на сумму свыше 46 млн рублей

Бухгалтер, не зная о подложности документов, отражала их в бухгалтерском учете, а также в налоговых декларациях по налогу на добавленную стоимость. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Томской области в селе Парабель местного директора фирмы будут судить за то, что он уклонялся от выплаты налога на сумму более 46 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

"Прокуратура Томской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора «Томтрансойл». Он обвиняется в неуплате налогов", - говорится в сообщении.

Правоохранительные органы рассказали, что директор организации в целях уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость, неправомерного применения налоговых вычетов передавал бухгалтеру фиктивные договоры, счета-фактуры, содержащие заведомо ложные сведения о поставках топлива.

Отмечается, что бухгалтер, не зная о подложности документов, отражала их в бухгалтерском учете, а также в налоговых декларациях по налогу на добавленную стоимость. Это позволило организации с 2018 по 2019 год уклониться от уплаты налога на добавленную стоимость на сумму более 46 млн рублей.

На мужчину завели уголовное дело, которое сейчас передано в суд на рассмотрение.