Во время почтовой акции жители Томска смогли собрать более 500 кг корма для собак

Каждый день приносили в почтовые отделения от 20 до 100 пачек с крупой. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Томске во время почтовой акции «Пачка для собачки», которую устроила «Почта России», томичам удалось собрать более 500 кг корма для бездомных собак, которые находятся в приюте. Об этом сообщает пресс-служба «Почты России».

«В рамках акции «Пачка для собачки» жители Томска и Томского района передали почти 900 пачек с крупой в адрес приюта для бездомных животных «Добрые руки» в деревне Новомихайловка», - говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что неравнодушные жители города и региона каждый день приносили в почтовые отделения от 20 до 100 пачек с крупой. Отмечается, что большое пожертвование сделали воспитанники детского сада №63, почтовики из Томского магистрально-сортировочного центра и учащиеся школы «Интеграция» Томского района.

В основном люди приносили овсяную крупу, пшено и гречку. Также приют «Добрые руки» получил более 20 кг макарон, ящик с мясными консервами и целую коробку специализированного собачьего корма.

Добавим, что такая акция была приурочена к Всемирному дню домашних животных. Который прошел 30 ноября.