В Томске участковые уполномоченные полиции нашли потерявшуюся девочку 7 лет от роду

Еще одна история "потеряшки" в Томске получила счастливое окончание. Фото: сайт УМВД России по Томской области

1 декабря днем в полицию в Томске обратились родственники семилетней Марианны Пашковой, которые заявили, что девочка не вернулась домой после школы. Об этой ситуации писал сайт КП в Томске.

Вечером в среду пресс-служба УМВД России по Томской области в соцсетях разместила следующее сообщение: «В ходе проведения розыскных мероприятий участковыми уполномоченными полиции установлено местонахождение девочки. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает. В отношении найденной противоправных действий не совершалось. В ближайшее время девочка будет передана законным представителям».

Отмечается, что полиция благодарит всех неравнодушных граждан, волонтеров, представителей СМИ за помощь в проведении поисковых мероприятий.

Добровольцы из поискового отряда «ЛизаАлерт» Томской области, которые активно помогали искать школьницу, уточнили, что они узнали о том, что девочку нашли в 21:40.

В 21:50 от полиции волонтеры получили подтверждение, что Марианну "нашли, видят, жива, здорова, ведут домой".