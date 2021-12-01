Томск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
-9°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия1 декабря 2021 14:31

В Томском районе инспекторы задержали двух «черных лесорубов» за рубку берез

Нарушители заготовили почти 11 кубометров древесины
Игорь Тюрин
Игорь Тюрин
КомментироватьОставить комментарий(0)
"Черные лесорубы" трудятся в Томской области круглый год!

"Черные лесорубы" трудятся в Томской области круглый год!

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В ходе профилактического рейда на территории Томского района региона, в окрестностях села Наумовка, инспекторы лесной охраны пресекли нелегальную рубку древесины и задержали двух нарушителей, сообщает сайт департамента лесного хозяйства Томской области.

Специалисты информируют о том, что на месте незаконной рубки были задержаны два гражданина, которые спилили почти 11 кубометров древесины. Мужчины нанесли ущерб лесному фонду на 48,5 тыс. рублей. У нарушителей изъяты бензопила и лесозаготовительная техника.

Сообщается о том, что по данному факту возбуждено уголовное дело.

Заметим, что с начала года в лесах Томской области государственными лесными инспекторами было пресечено 126 фактов незаконной заготовки древесины и выявлены ответственные за это лица. Ущерб, причиненный лесному фонду по данным фактам, составил 62,8 млн рублей.