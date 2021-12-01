В Томске полиция ищет 7-летнюю школьницу, которая не пришла после занятий домой

В Томске и области периодически пропадают дети и подростки, большинство потом находят живыми и здоровыми. Фото: сайт УМВД России по Томской области

В Октябрьском районе Томска в полицию поступило сообщение о том, что 1 декабря домой после занятий в школе не вернулась домой семилетняя Марианна Пашкова. Девочка покинула стены образовательного учреждения № 58, расположенного по улице Бирюкова, 22 в микрорайоне Солнечный, около 13 часов 20 минут, сообщает пресс-служба УМВД России по Томской области.

Сайт регионального управления полиции разместил приметы пропавшей школьницы: рост около 150 см, глаза карие, волосы светло-русые ниже плеч. Первоклассница была одета в розовую шапку, куртку оранжево-красного цвета, черные штаны, сапоги темно-синие. Девочка при себе имела розовый портфель и мешок розового цвета для сменной обуви.

Полиция просит лиц, располагающих информацией о местонахождении пропавшей девочки, обращаться в ОМВД России по Октябрьскому району города Томска по телефонами 02 (102 с мобильного).

Специалисты отмечают, что сотрудниками полиции проводятся розыскные мероприятия.