Подозреваемого в убийстве томича полиция задержала через 5 часов после преступления

Внезапная ссора двух мужчин закончилась множественными ножевыми ранениями, несовместимыми с жизнью. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Томске задержан неоднократно судимый 29-летний местный житель, подозреваемый в убийстве знакомого мужчины в ходе внезапно возникшей ссоры, сообщил региональный СК.

«Следственными органами Следственного комитета РФ по Томской области по факту обнаружения в квартире жилого дома в Ленинском районе г. Томска тела мужчины с признаками насильственной смерти возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство)», - говорится в сообщении ведомства.

В полиции Томска уточнили, что сотрудники уголовного розыска в течение 5 часов с момента поступления к ним сообщения об убийстве установили подозреваемого.

Им оказался ранее неоднократно судимый за совершение имущественных преступлений и преступлений против жизни и здоровья местный житель, 1991 года рождения.

По предварительным пока данным, в ночь на 30 ноября 2021 года нетрезвый 29-летний мужчина, в ходе ссоры с 47-летним знакомым нанес ему множественные ножевые ранения тела.

Убийство произошло в квартире жилого дома на улице Кольцевой проезд в Ленинском районе Томска. От полученных ранений потерпевший скончался на месте.

В дежурную часть ОМВД по Ленинскому району обратился житель многоквартирного дома, который сообщил, что обнаружил тело своего соседа без признаков жизни.