В Томске состоится премьера сериала «Универ. 10 лет спустя»

Сюжет сериала «Универ. 10 лет спустя» перебрасывает зрителей в будущее, где их любимые герои уже давно покинули студенческое общежитие и начали жить взрослой жизнью, которая порой оказывается весьма суровой.

В пятницу, 3 декабря, в кинотеатре GOODWIN CINEMA в Томске состоится открытый показ нового сериала «Универ. 10 лет спустя». Об этом сообщила пресс-служба ТНТ.

«3 декабря в 19:00 в кинотеатре GOODWIN CINEMA состоится показ первых эпизодов нового сериала «Универ. 10 лет спустя»», - говорится в сообщении.

Сериал «Универ. 10 лет спустя» - это продолжение легендарного комедийного ситкома "Универ". Сюжет перебрасывает зрителей в будущее, где их любимые герои уже давно покинули студенческое общежитие и начали жить взрослой жизнью.

Также известно, что к своим ролям вернутся Стас Ярушин и Настасья Самбурская, Анна Хилькевич и Александр Мартынов, Арарат Кещян и Екатерина Молоховская, а также Анна Кузина. Новых персонажей сыграют большие драматические артисты Алексей Серебряков и Анатолий Белый.

Организаторы отметили, что это будет открытая премьера – попасть на нее могут все желающие, прошедшие регистрацию через TimePad https://tnt-org.timepad.ru/event/1861572/.

Посетить премьеру можно только при наличии QR-кода, подтверждающего вакцинацию от COVID-19, или перенесенное заболевание COVID-19. Количество мест ограничено!

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