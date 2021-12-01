Жители Томской области в 2021 году более 400-т раз пожаловались приставам на действия коллекторов

Судебные приставы подчеркивают, подача обращения на неправомерные действия лиц, осуществляющих возврат просроченной задолженности, не освобождает от оплаты долга. Фото: Александр ГЛУЗ

В томское управление ФССП в 2021 году поступило более 400-от обращений от жителей региона о неправомерных действиях микрофинансовых и микрокредитных организаций, жаловались томичи и на коллекторов, сообщили в службе.

«В 2021 году в УФССП России по Томской области от граждан принято 437 обращений о неправомерных действиях юридических лиц, осуществляющих возврат просроченной задолженности. Из всех обращений, принятых к рассмотрению, более половины приходится на действия микрофинансовых и микрокредитных организаций, меньшая часть — на действия коллекторских агентств», - говорится в сообщении.

За нарушения в 2021 году 24 юридических лица оштрафованы на общую сумму 907 тыс. рублей, при этом несколько нарушителей — повторно.

В службе приставов рассказали, что более 30% поступающих к ним обращений адресованы жителями региона, которые должниками не являются, тем не менее с них требовали оплату долга, часто мотивируя тем, что они являются родственниками или знакомыми реальных должников.

Чаще всего приставы на основании поступивших жалоб привлекали к административной ответственности организации за нарушения временных и количественных требований к осуществлению телефонных переговоров и направлению сообщений.

«КП-Томск» напоминает, те организации, которые занимаются возвратом просроченной задолженности, могут звонить должникам не больше одного раза в сутки, два раза в неделю и не более восьми раз в месяц в рабочее время с 8:00 до 22:00, в выходные и праздники с 9:00 до 20:00;

Закон также регламентирует отправку текстовых и голосовых сообщений должникам.

Жители региона могут жаловаться на действия коллекторов в УФССП России по Томской области.