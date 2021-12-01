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Общество1 декабря 2021 7:30

Жители Томской области в 2021 году более 400-т раз пожаловались приставам на действия коллекторов

За навязчивые звонки томичам оштрафованы 24 юридических лица
Елена Андреева
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Судебные приставы подчеркивают, подача обращения на неправомерные действия лиц, осуществляющих возврат просроченной задолженности, не освобождает от оплаты долга.

Судебные приставы подчеркивают, подача обращения на неправомерные действия лиц, осуществляющих возврат просроченной задолженности, не освобождает от оплаты долга.

Фото: Александр ГЛУЗ

В томское управление ФССП в 2021 году поступило более 400-от обращений от жителей региона о неправомерных действиях микрофинансовых и микрокредитных организаций, жаловались томичи и на коллекторов, сообщили в службе.

«В 2021 году в УФССП России по Томской области от граждан принято 437 обращений о неправомерных действиях юридических лиц, осуществляющих возврат просроченной задолженности. Из всех обращений, принятых к рассмотрению, более половины приходится на действия микрофинансовых и микрокредитных организаций, меньшая часть — на действия коллекторских агентств», - говорится в сообщении.

За нарушения в 2021 году 24 юридических лица оштрафованы на общую сумму 907 тыс. рублей, при этом несколько нарушителей — повторно.

В службе приставов рассказали, что более 30% поступающих к ним обращений адресованы жителями региона, которые должниками не являются, тем не менее с них требовали оплату долга, часто мотивируя тем, что они являются родственниками или знакомыми реальных должников.

Чаще всего приставы на основании поступивших жалоб привлекали к административной ответственности организации за нарушения временных и количественных требований к осуществлению телефонных переговоров и направлению сообщений.

«КП-Томск» напоминает, те организации, которые занимаются возвратом просроченной задолженности, могут звонить должникам не больше одного раза в сутки, два раза в неделю и не более восьми раз в месяц в рабочее время с 8:00 до 22:00, в выходные и праздники с 9:00 до 20:00;

Закон также регламентирует отправку текстовых и голосовых сообщений должникам.

Жители региона могут жаловаться на действия коллекторов в УФССП России по Томской области.