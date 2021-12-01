Более 130 коррупционных преступлений выявлено в Томской области в 2021 году

Средняя сумма взятки в 2021 году в Томской области, по данным полиции, составила 30 тысяч рублей. Фото: Олег ЗОЛОТО

По итогам 2021 года в Томской области выявлено 131 коррупционное преступление, это больше, чем в прошлом году, сообщил 1 декабря на пресс-конференции в медиацентре РИА Томск начальник управления противодействия коррупции регионального УМВД Алексей Козярский.

- Общая сумма ущерба от выявленных коррупционных преступлений составила 33 миллиона рублей. Из общего числа 21 преступление было совершено в крупном и особо крупном размере, в этом случае размер взятки превышает 150 тысяч рублей, - уточнил Козярский.

Всего в 2021 году выявлен 61 факт взяточничества – на 20 фактов больше, чем в прошлом году.

По словам начальника управления противодействия коррупции томской полиции, уходящий 2021 год в Томской области может претендовать на некоторые рекорды в сфере взяточничества.

Так, максимальная сумма взятки по уголовным делам составила 2 миллиона рублей. Такую внушительную сумму давали за предоставление предпринимателю выгодных услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

А вот самый крупный выявленный в 2021 году в Томской области коммерческий подкуп составил почти 7 миллионов рублей, - рассказал полковник полиции.