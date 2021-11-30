В Томской области в начале декабря больших холодов синоптики не ожидают

В Томской области начало декабря не будет холодным... Фото: Игорь Тюрин

В Томской области в начале первого месяца календарной зимы местных жителей ждет настоящая оттепель. Потом на смену ей наконец-то придут где-то заблудившиеся сибирские морозы. Об этом рассказывают сотрудники местного гидрометцентра. Впрочем, в конце ноября обещанных холодов тоже не было.

По словам начальника отдела метеорологии томского гидрометцентра Светланы Рюхтиной, специалисты ожидают, что в первой декаде декабря в регионе температура воздуха будет неустойчивой, станет колебаться от +3 до -29 градусов. При этом температура воздуха будет выше нормы. К концу декады возможно похолодание.

Что касается Томска, то здесь будет немного прохладнее. В начале месяца ночные температуры воздуха ожидаются от -11...-13 градусов до -4...-6 градусов, дневные от -3...-5 градусов, возможна оттепель -1...+1 градусов. В конце первой десятидневки в областном центре станет намного холоднее.

Кроме того, практически всю декаду специалисты ожидают снегопады.