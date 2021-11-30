Администрация Томска покупает 139 квартир для расселения ветхого жилья и детей-сирот

Мэрия должна предоставлять жилье по федеральным законам... Фото: Абылай САРАЛАЕВ

В текущем году администрация Томска планирует приобрести благоустроенные жилые помещения на территории областного центра. Эти квартиры будут использованы для расселения ветхого и аварийного жилья на территории города, их получат дети-сироты, которым они положены по закону, для решения других вопросов муниципалитета, сообщила пресс-служба мэрии Томска.

Специалисты информируют о том, что общая площадь приобретаемых 67 квартир должна быть менее 25 кв. метров, по сути, это квартиры-студии. А вот для еще 72 квартир общая площадь может составлять не менее 33 кв. метров. Особо отмечается, что жилые помещения должны иметь кухню или кухню-нишу площадью не менее 5 кв. метров.

Кроме того, обязательное условие - возраст приобретаемых мэрией квартир не должен превышать 21 год.

Заметим, что соответствующие аукционы проходят на официальном портале государственных закупок РФ.