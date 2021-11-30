Томск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
-10°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество30 ноября 2021 12:49

Администрация Томска покупает 139 квартир для расселения ветхого жилья и детей-сирот

Шестьдесят семь квартир не должны превышать 25 кв метров
Игорь Тюрин
Игорь Тюрин
КомментироватьОставить комментарий(0)
Мэрия должна предоставлять жилье по федеральным законам...

Мэрия должна предоставлять жилье по федеральным законам...

Фото: Абылай САРАЛАЕВ

В текущем году администрация Томска планирует приобрести благоустроенные жилые помещения на территории областного центра. Эти квартиры будут использованы для расселения ветхого и аварийного жилья на территории города, их получат дети-сироты, которым они положены по закону, для решения других вопросов муниципалитета, сообщила пресс-служба мэрии Томска.

Специалисты информируют о том, что общая площадь приобретаемых 67 квартир должна быть менее 25 кв. метров, по сути, это квартиры-студии. А вот для еще 72 квартир общая площадь может составлять не менее 33 кв. метров. Особо отмечается, что жилые помещения должны иметь кухню или кухню-нишу площадью не менее 5 кв. метров.

Кроме того, обязательное условие - возраст приобретаемых мэрией квартир не должен превышать 21 год.

Заметим, что соответствующие аукционы проходят на официальном портале государственных закупок РФ.