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Экономика30 ноября 2021 11:31

Томская область увеличила индекс промышленного производства почти на 13 процентов

По этому показателю регион стал лидером в Сибири
Игорь Тюрин
Игорь Тюрин
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Экономика Томской области стоит на нескольких опорах - есть среди них и промышленное производство

Экономика Томской области стоит на нескольких опорах - есть среди них и промышленное производство

Фото: Ксения Высотина

За период с января по ноябрь текущего года Томская область увеличила индекс промышленного производства в обрабатывающем секторе на 12,8%, специалисты сравнили показатель с аналогичным периодом 2020-го, сообщает пресс-служба администрации региона.

По словам заместителя губернатора Томской области по промышленной политике Игоря Шатурного, рост индекса промышленного производства в машиностроении обусловлен, прежде всего, развитием сотрудничества в рамках дорожных карт, которые губернатор подписал с российскими вертикально интегрированными холдингами. Кроме того, этому способствует расширение линейки оборудования, предназначенного для нефтегазового комплекса.

Специалисты отмечают, что Томская область по данному показателю занимает первое место в СФО и 16-е – среди регионов РФ.

По данным Томскстата, рост происходит, прежде всего, за счет нефтеперерабатывающей и химической промышленности, производства машин, оборудования, электронных изделий, резин и пластмасс.