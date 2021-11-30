На севере Томской области росгвардейцы при патрулировании задержали подозреваемого в хищении денег

Росгвардейцы регулярно задерживают подозреваемых в Томской области. Фото: сайт регионального управления Росгвардии

В городе Стрежевой, на севере Томской области, сотрудники отдела вневедомственной охраны задержали и передали сотрудникам полиции мужчину, подозреваемого в хищении денежных средств с банковской карты, сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии.

Сотрудники на сайте федеральной службы описывают ситуацию. «В вечернее время, находясь на маршруте патрулирования возле супермаркета в 3 микрорайоне, сотрудники Росгвардии заметили гражданина, схожего по приметам указанным в ориентировке от МО МВД России «Стрежевской» УМВД России по Томской области. Остановив его для проверки личности, было установлено, что мужчина находится в розыске по подозрению в хищении денежных средств», – сказано в сообщении.

Уточняется, что сотрудники вневедомственной охраны задержали данного гражданина и передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.