Томичку будут судить за причинение смерти ребенку по неосторожности

Причина несчастных случаев всегда одна - родители отвлеклись и оставили ребенка без присмотра. Фото: Евгения ГУСЕВА

Завершено расследование уголовного дела по обвинению жительницы Томска в причинении смерти по неосторожности. 3-летняя дочь томички, оставшись дома без взрослых, выпала из окна, сообщили в региональном СК.

«По версии следствия, 21 сентября 2021 года в утреннее время мать троих малолетних детей ушла из квартиры, расположенной на пятом этаже жилого дома в Ленинском районе города Томска, оставив без присмотра шестилетнюю и трехлетнюю дочерей», - говорится в сообщении ведомства.

Младшая из дочерей сумела открыть окно на балконе и упала с 5-го этажа. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.

В СК уточнили, что материалы дела вместе с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в Ленинский районный суд Томска для рассмотрения по существу.

К сожалению, в России сотни детей ежегодно гибнут при падении из окон.

С наступлением лета почти каждый день где-то в стране из окна выпадает ребенок, Томская область – не исключение.

Причина всех несчастных случаев одна: родители отвлеклись, порой всего на несколько минут и оставили ребенка без присмотра.