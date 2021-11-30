В Томской области зарегистрировано +245 новых случаев заражения

Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 40 168 человек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

30 ноября 2021 года, в Томской области выявлено 245 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 55 848 подтвержденных случаев.

По данным оперштаба, 196 жителей Томской области выздоровело от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 40 168 человек.

По данным оперштаба, коэффициент распространения инфекции составляет сегодня 0,98. В коечном фонде свободно 25,7% мест.

За последние сутки в стране выявлено 32 648 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 1 229 пациентов скончались, 33 442 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 9 636 881 человек, 275 193 скончались, 8 329 253 выздоровели.

"КП-Томск" 30 ноября писала о том, что в Томской области за неделю составили 160 протоколов на пассажиров маршруток и посетителей ТЦ без масок.