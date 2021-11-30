Незаконно построенную ферму снесли в поселке Тегульдет

Ферму по выращиванию свиней в Тегульдете пришлось снести. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Под пристальным контролем судебных приставов в Тегульдете снесена незаконно построенная ферма, сообщили в региональном управлении ФССП.

«Предприниматель, намереваясь заняться животноводством, начала строить в центре села ферму для выращивания свиней площадью 260 кв.м. Здание примыкало к наземным трубам сети, снабжающей теплоэнергией жилые дома, учреждения и объекты соцсферы», - говорится в сообщении.

Ферма, возводили которую несколько бизнесмены - родственники, строилась с нарушением строительных норм, и ставила под угрозу теплоснабжение всего села в случае аварийной ситуации, уточнили приставы.

Районная прокуратура обратилась в суд с требованием признать постройку незаконной и снести ее.

Суд удовлетворил иск и обязал ответчиков снести объект в течение месяца, однако, судебное решение бизнесмены проигнорировали.

В отделении судебных приставов по Тегульдетскому району было возбуждено исполнительное производство.

Чтобы должники снесли строение и привели территорию в надлежащий вид, приставы неоднократно привлекали их к административной ответственности за неисполнение судебного решения.

В общей сложности каждый должник был оштрафован 15 раз. Общая сумма штрафов на двоих составила 68 тыс. рублей.

Должников уведомили, что затраченные на снос деньги впоследствии будут взысканы с них. Понимая, что решение суда будет исполнено, но обойдется дороже, чем снос своими силами, владельцы объекта незавершенного строительства разобрали строение за счет собственных средств.