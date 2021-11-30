Административное здание горело на территории деревообрабатывающего предприятия в Томске

Огонь в загоревшемся здании тушили 30 человек и 8 единиц техники. Фото: Пресс-служба МЧС России по Томской области

Административное здание загорелось утром 30 ноября на территории деревообрабатывающего предприятия в Октябрьском районе Томска; сообщение о возгорании поступило в 09:19, сообщили в региональном управлении МЧС.

«К моменту прибытия первого подразделения строение по адресу: Кузовлевское тепличное хозяйство, 9б было охвачено огнем, существовала угроза перехода пламени на соседние здания. Пожарные эвакуировали из горевшего помещения газовый и кислородный баллоны», - говорится в сообщении.

В 09:51 пожар был локализован, а в 10:24 была объявлена полная ликвидация.

Общая площадь пожара 45 кв.м.