Томичка потеряла 180 тысяч рублей, поверив в то, что взломан ее личный кабинет на портале Госуслуг

Полиция призывает пожилых томичей не быть чрезмерно доверчивыми, особенно в разговорах с незнакомцами. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Жительница Томска 1963 года рождения обратилась в полицию с заявлением о хищении денег, мошенники убедили томичку в том, что взломан ее личный кабинете на портале Госуслуг, сообщили в правоохранительных органах региона.

«В дежурную часть ОМВД по Ленинскому району г. Томска с заявлением обратилась местная жительница с заявлением о хищении денежных средств. Всего женщине причинен ущерб на сумму более 180 тысяч рублей», - говорится в сообщении УМВД по Томской области.

58-летней томичке позвонил неизвестный, представившийся сотрудником банка и сообщил, что взломан личный кабинете женщины на портале «Государственные услуги», и прямо сейчас аферисты пытаются оформить кредит на имя жительницы Томска.

Звонивший добавил, чтобы остановить действия мошенников, нужно продиктовать ему коды из смс-сообщений, что женщина и сделала.

Позже, придя в банк, томичка узнала, что на ее имя оформлен кредит, а также кредитная карта. Всего женщине причинен ущерб на сумму более 180 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».