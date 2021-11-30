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Происшествия30 ноября 2021 4:02

В Стрежевом при пожаре 29 ноября сгорели около 2 тыс. птиц

Причины возгорания пока устанавливаются
Анна Гассельбах
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Пожар удалось ликвидировать спустя почти три часа.

Пожар удалось ликвидировать спустя почти три часа.

Фото: ГУ МЧС по Томской области

В Стрежевом при пожаре на птицеферме погибли 1088 кур-несушек, 574 бройлеров, 206 перепелов. Так, утром 29 ноября произошло загорание одноэтажного брусового строения по ул. Колтагорская, 144, б. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

«В результате пожара обгорела деревянная обрешетка крыши по всей площади, обгорели потолочные перекрытия, внутри обгорели стены. Сгорели куры, бройлеры, перепела», - говорится в сообщении.

Сигнал о происшествии поступил на пульт дежурного в 08:36. На момент прибытия огнеборцев строение было полностью охвачено огнем. В ликвидации были задействованы восемь человек и две единицы техники.

Пожар удалось ликвидировать к 11:30. Общая площадь пожара составила 240 кв.м. Причины возгорания пока устанавливаются.