Школьник из Стрежевого отправится с экспедицией на атомном ледоколе на Северный полюс

На атомном ледоколе соберутся уникальные люди, которые мечтают о великом. Фото: пресс-служба ФГУП "Атомфлот"

Ученик 8-го класса стрежевской школы № 5 Тимур Хурматуллин стал победителем конкурса «Ледокол Знаний» и выиграл невообразимый приз — школьник отправится в экспедицию на самом настоящем ледоколе на Северный полюс. Об этом сообщили в обладминистрации.

«Восьмиклассник стрежевской школы № 5 Тимур Хурматуллин вошел в число финалистов проекта «Ледокол знаний. Homo Science project» и летом 2022 года отправится в экспедицию на атомном ледоколе Росатомфлота «50 лет победы»», - говорится в сообщении.

Как рассказали в областной администрации, путешественники отправятся в десятидневный рейс к самой северной точке России - на Землю Франца-Иосифа. Кроме того, в пути ребят ждет экскурсия по ледоколу и рассказы о научных исследованиях Севера, а также серия мастер-классов от популярных блогеров.

«На атомном ледоколе соберутся уникальные люди, которые мечтают о великом, искренне интересуются природой, наукой и человеком. Участники экспедиции окажутся на вершине планеты, пересекут Северный Ледовитый океан на одном из самых больших и мощных атомных ледоколов мира, увидят своими глазами суровые ландшафты Земли Франца-Иосифа», - говорится на официальном сайте конкурса.

Конкурс «Ледокол знаний» был проведен в рамках «Года науки и технологий» просветительским проектом «Homo Science» при поддержке Росатома.