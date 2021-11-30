Сотрудницу администрации сельского поселения в Томской области обвиняют в получении взятки

Общая сумма взятки, составила 45 тыс. рублей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Прокуратура Зырянского района Томской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ведущего специалиста администрации Михайловского сельского поселения. 38-летняя женщина обвиняется в получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

- По версии следствия, в период 2018 г. – 2019 г. ведущий специалист администрации Михайловского сельского поселения Зырянского района получила незаконное вознаграждение за внеочередное принятие документов и последующую беспрепятственную и ускоренную выдачу разрешения на строительство объектов капитального строительства физическим лицам, интересы которых представлял взяткодатель, - рассказали в прокуратуре.

Уточняется, что общая сумма взятки составила 45 тыс. рублей.

Уголовное дело по ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в значительном размере) направлено для в Зырянский районный суд.