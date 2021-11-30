Пробки восемь баллов были зафиксированы вечером 29 ноября в Томске

Скорость движения транспорта на некоторых улицах была 5-7 километров в час. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томске вечером в понедельник, 29 ноября, в «Яндекс.Пробках» были зафиксированы 8-бальные заторы сразу на нескольких магистралях города.

По данным приложения, максимальный балл пробок был по улицам ул. Транспортной, Дальне-Ключевской, на проспекте Ленина, ул. Рабочей, на Иркутском тракте, на проспекте Мира, в начале Московского таркта, на ул. Кирова в районе Томск-1, на пересечении улицы Фрунзе и Комсомольского проспекта.

Исходя с данных приложения, начало заторов началось в 18.30, а скорость движения транспорта на некоторых улицах была 5-7 километров в час.