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Общество30 ноября 2021 2:06

Пробки восемь баллов были зафиксированы вечером 29 ноября в Томске

Движение было затруднено сразу на нескольких магистралях
Ксения Высотина
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Скорость движения транспорта на некоторых улицах была 5-7 километров в час.

Скорость движения транспорта на некоторых улицах была 5-7 километров в час.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томске вечером в понедельник, 29 ноября, в «Яндекс.Пробках» были зафиксированы 8-бальные заторы сразу на нескольких магистралях города.

По данным приложения, максимальный балл пробок был по улицам ул. Транспортной, Дальне-Ключевской, на проспекте Ленина, ул. Рабочей, на Иркутском тракте, на проспекте Мира, в начале Московского таркта, на ул. Кирова в районе Томск-1, на пересечении улицы Фрунзе и Комсомольского проспекта.

Исходя с данных приложения, начало заторов началось в 18.30, а скорость движения транспорта на некоторых улицах была 5-7 километров в час.