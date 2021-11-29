Томич Сергей Самборский, который под видом врача, ухаживал в «красной зоне» госпиталя за своей бабушкой, покинул РФ

Томич хотел найти в Москве правды и защиты... Фото: Артем КИЛЬКИН

Томич Сергей Самборский, который под видом врача ухаживал в «красной зоне» МСЧ - 2 областного центра три дня за своей престарелой и очень больной бабушкой, а затем выложил ставшее скандальным видео в соцсети, уехал из России.

Как сообщали СМИ, его бабушка умерла 30 октября, а Сергей был вынужден уволиться с работы и уехать в столицу, где обратился в Генпрокуратуру и СКР. Однако и там он не задержался. Издание The Insider (внесено Минюстом РФ в реестр СМИ, выполняющих функции «иностранного агента») передало его слова, что он вынужден уехать в Грузию. Причиной такого решения стало его опасение за свою безопасность.

Самборский рассказал, что не хочет получить реальный срок.

Заметим, что в ковидном госпитале, где лежала и умерла бабушка Самборского, Росздравнадзор в ходе проверки выявил нарушения.