В суде таежного города в Томской области рассмотрят дело любителя покурить коноплю

В руки правоохранительных органов Томской области регулярно попадают любители конопли... Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Томской области прокуратура города Кедрового утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 41-летнего местного жителя, который обвиняется в незаконном приобретении, хранении без цели сбыта наркотического средства, совершенные в крупном размере, сообщила пресс-служба прокуратуры региона. Речь идет о дикорастущей конопле (марихуане). Дело направлено в суд таежного города.

Сайт правоохранительного ведомства приводит подробности уголовного дела. По версии следственных органов, в октябре текущего года мужчина, находясь вблизи одного из поселков, входящих в состав городского округа, осуществил сбор дикорастущей конопли общей массой более 490 грамм для последующего употребления. Приобретенное наркотикосодержащее растение мужчина хранил у себя в гараже до момента его изъятия сотрудниками полиции.

Уголовное дело направлено в Кедровский городской суд для рассмотрения по существу.