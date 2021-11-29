Районный суд в Томской области рассмотрит уголовное дело мужчины, который незаконно вырубил 451 дерево

Местный житель в Молчановском районе рубил деревья - сколько хотел! Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Молчановском районе Томской области местная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 30-летнего жителя района, который обвиняется в незаконной рубке лесных насаждений, совершенной в особо крупном размере. Об этом рассказала пресс-служба правоохранительного ведомства.

Как информирует сайт прокуратуры области, по версии следствия, в период с августа по сентябрь текущего года мужчина без разрешительных документов вырубил 451 дерево на территории лесного массива урочища «совхоз Тунгусовский» Молчановского района.

Специалисты отмечают, что общая сумма ущерба, нанесенного лесному фонду, превысила 3 млн рублей.

Сообщается, что уголовное дело направлено для рассмотрения в Молчановский районный суд Томской области.