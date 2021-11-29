Первая сотня квартир в Томской области построена с использованием эскроу-счетов

С июля 2019 года застройщики могут привлекать деньги дольщиков только через эскроу-счета, при этом банк выступает посредником. Фото: с сайта tomsk.gov.ru

За девять месяцев 2021 года в Томской области достроена первая сотня квартир через механизм проектного финансирования с использованием счетов эскроу. Об этом сегодня, 29 ноября, сообщила пресс-служба Отделения Томск Банка России.

Жилые дома введены в эксплуатацию, томские дольщики получили 105 квартир в собственность. Банки перечислили компаниям-застройщикам с раскрытых эскроу-счетов 396 млн руб.

Как уточняется в сообщении, механизм строительства жилья через счета эскроу исключает появление обманутых дольщиков. На время строительства деньги покупателей квартир хранятся на специальных счетах в банке. Застройщик не может воспользоваться этими средствами, пока не сдаст дом в эксплуатацию. Только после этого эскроу-счет раскрывается, и банк перечисляет застройщику деньги.

По данным ЦБ, с начала 2021 года в Томской области количество действующих счетов эскроу, открытых для покупки жилья, выросло в 2,7 раза и на 1 октября составило 1 028. На них хранилось более 3 млрд руб.

– Томская область теперь входит в число регионов, где есть дома, построенные с помощью проектного финансирования. По данным Единой информационной системы жилищного строительства ДОМ.РФ, в нашем регионе на 1 октября 2021 года строились 14 многоквартирных домов, 11 из них – через механизм проектного финансирования. Это значит, что квартиры там продаются только через счета эскроу. Дополнительной защитой является система страхования вкладов, в которой застрахованы деньги на эскроу-счетах в размере до 10 млн руб., – пояснила управляющий Отделением Томск Банка России Елена Петроченко.

Для справки: с июля 2019 года застройщики могут привлекать деньги дольщиков только через счета эскроу, где банк выступает посредником. Достраивать жилые дома по старой схеме разрешалось только в случае их готовности на 1 июля 2019 года на 30% и уже проданных 10% квартир.