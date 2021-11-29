Суд в Томске начинает рассмотрение дела водителя мусоровоза, который насмерть задавил пенсионерку

Водитель мусоровоза не заметил пожилую томичку... Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Октябрьский районный суд Томска прокуратурой региона направлено уголовное дело в отношении 40-летнего водителя мусоровоза, совершившего в областном центре ДТП со смертельным исходом, сообщает пресс-служба правоохранительного ведомства.

Специалисты информируют о том, что мужчина обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. В ходе следствия установлено, что в дневное время в конце октября текущего года водитель мусоровоза осуществлял разгрузку мусорных контейнеров, расположенных на внутриквартальном проезде ул. Лазарева в г. Томске. Специальный автомобиль совершил наезд на 81-летнюю женщину, двигавшуюся в попутном ему направлении. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте происшествия.

Отмечается, что свою вину в случившемся водитель признал в полном объеме.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Октябрьский районный суд г. Томска.