В Томске под стражу заключен адвокат, которого подозревают в мошенничестве в крупном размере

Следователи подозревают томского адвоката в мошенничестве на 300 тыс. рублей Фото: Олег ЗОЛОТО

Следственные органы СК РФ по Томской области возбудили уголовное дело в отношении адвоката, которого подозревают в мошенничестве в крупном размере, сообщает пресс-служба правоохранительного ведомства.

Специалисты излагают суть уголовного дела, возбужденного на основании материалов регионального УФСБ. По предварительным данным следствия, в период с января по май текущего года адвокат одной из томских коллегий адвокатов совершил настоящую аферу. При этом он умышленно, из корыстных побуждений, ввел жителя Томска в заблуждение относительно своих истинных намерений. Адвокат предложил передать денежные средства в качестве незаконного вознаграждения членам квалификационной комиссии Адвокатской палаты Томской области за сдачу этим гражданином квалификационного экзамена на присвоение статуса адвоката.

Отмечается, что сам адвокат не имел намерений передавать денежные средства в качестве незаконного вознаграждения членам комиссии. Он также не имел реальной возможности повлиять на решение квалификационной комиссии. В результате, подозреваемый получил от томича денежные средства в сумме не менее 300 тыс. рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.

Суд отправил адвоката под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.