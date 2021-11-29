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Общество29 ноября 2021 10:00

Томичка сядет в тюрьму почти на 2 года из-за неуплаты алиментов

Женщина задолжала почти 750 тыс. рублей
Ксения Высотина
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Томичка нигде не работала, но с 2014 года была обязана на основании судебного решения выплачивать алименты на своего сына.

Томичка нигде не работала, но с 2014 года была обязана на основании судебного решения выплачивать алименты на своего сына.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томске местная 40-летняя жительница сядет в тюрьму на 1 год и 10 месяцев за то, что не выплачивала алименты и накопила долг почти 750 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

«Советский районный суд г. Томска признал 40-летнюю женщину виновной в совершении преступления за неуплату средств на содержание детей», - говорится в сообщении.

Правоохранительные органы рассказали, что томичка нигде не работала, но с 2014 года была обязана на основании судебного решения выплачивать алименты на своего сына. Также женщина в период с 2017 по 2019 года отбывала наказание в местах лишения свободы, однако после освобождения на путь исправления не встала, в центр занятости для поиска работы не обратилась, алименты не платила. Таким образом она накопила долг по алиментам, сумма которого составил более 746 тыс. рублей.

Позже в прокуратуре отметили, что с учетом отрицательной характеристики личности подсудимой, которая в 2021 осуждена за кражу, государственный обвинитель указал на необходимость ее исправления в условиях изоляции от общества.

На женщину завели уголовное дело, позже суд назначил ей наказание в виде 1 года 10 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.