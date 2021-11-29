Большой процент вакцинированных среди муниципальных служащих и организаций отмечается в Асиновском, Зырянском, Первомайском и Кедровом районе. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томской области коллективный иммунитет муниципальных бюджетников превысил 80%. Вакцину от ковида поставили большинство специалистов районных и сельских администраций, сообщает пресс-служба обладминистрации.

«Прививку против новой коронавирусной инфекции или действующий сертификат о перенесенном COVID-19 имеют большинство специалистов районных и сельских администраций, а также подведомственных им учреждений культуры, образования и здравоохранения», - говорится в сообщении.

В областной администрации рассказали, что большой процент вакцинированных среди муниципальных служащих и организаций отмечается в Асиновском, Зырянском, Первомайском и Кедровом районе, он составил более 90%.

Как отметил заместитель губернатора по территориальному развитию Анатолий Рожков, статистика заболеваемости заметно выше там, где люди медлят с прививкой.

Замгубернатора также рассказал, что в Каргаске плохо прививается именно молодежь — всего 35%. А вот в Кожевниково, наоборот, вакцинированы лишь 55 процентов людей в возрасте.

-Поставить прививку всем местным жителям сможет и один фельдшер, но, если там же вспыхнет волна инфекции, нам не хватит всех вертолетов санавиации, - подытожил Рожков.