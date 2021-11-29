В Томской области от коронавируса за сутки скончались еще три человека

149 жителей Томской области выздоровело от COVID-19 за минувшие сутки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В понедельник, 29 ноября 2021 года, стало известно о смерти еще 3 жителей Томской области, заболевших COVID-19. Информация об этом появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Общее число жертв пандемии в нашем регионе возросло до 630 человек.

Также в Томской области выявлено 252 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Таким образом, сейчас в регионе 55 095 подтвержденных случаев.

По данным оперштаба, 149 жителей Томской области выздоровело от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 39 972 человек.

По данным оперштаба, коэффициент распространения инфекции составляет сегодня 0,95. В коечном фонде свободно 27,4% мест.

За последние сутки в стране выявлено 33 860 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах 1 209 пациентов скончалось, 27 700 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 9 604 233 человек, 273 964 скончались, 8 295 811 выздоровели.