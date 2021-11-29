Томич пойдет под суд за убийство брата своей супруги

Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина на почве ранее сложившихся личных неприязненных отношений в ответ на высказанные братом супруги оскорбления нанес ему многочисленные удары руками, ногами, а также фрагментом металлической вешалки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томске местный 37-летний житель пойдет под суд за то, что причинил смертельные повреждения брату своей супруги. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

«Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 37-летнего томича. Он обвиняется в совершении преступления, а именно причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего», - говорится в сообщении.

Правоохранительные органы рассказали, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина на почве ранее сложившихся личных неприязненных отношений в ответ на высказанные братом супруги оскорбления нанес ему многочисленные удары руками, ногами, а также фрагментом металлической вешалки.

Позже в прокуратура отметили, что от полученных травм пострадавший скончался в медицинском учреждении после госпитализации.

На томича завели уголовное дело.