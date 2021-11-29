Томская мэрия объявила аукцион на выполнение работ по капремонту лицея №8

Работы по капремонту лицея должны будут завершится к 1 сентября 2022 года. Фото: 2ГИС

В Томске городская администрация объявила аукцион на выполнение работ по капремонту лицея №8. Цена контракта – 154 млн рублей, сообщает telegram-канал ведомства.

«Департамент капитального строительства администрации Томска разместил сегодня извещение о проведении электронного аукциона на заключение муниципального контракта на выполнение работ по капитальному ремонту МАОУ лицей №8 им. Н.Н. Рукавишникова. Цена контракта – 154 млн рублей», - говорится в сообщении.

В мэрии рассказали, что работы по капремонту лицея должны будут завершится к 1 сентября 2022 года. Строители должны будут полностью модернизировать трехэтажное здание образовательного учреждения, а также выполнить необходимые реставрационные работы, поскольку здание по пр. Кирова, 12 является памятником культурного наследия регионального значения. В лицее будут также обеспечены условиях для обучения маломобильных категорий учащихся.

В администрации города отметили, что в настоящее время около 800 учеников временно распределены по близлежащим учебным заведениям.

Добавляется, что подача заявок на участие в электронном аукционе завершится 7 декабря в 5.00 по московскому времени.