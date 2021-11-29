Более 15 общественных пространств благоустроят в Томске в 2022 году

Самым грандиозным является проект благоустройства Буфф-Сада. Фото: Ксения Высотина

В Томске в 2022 году планируется обустроить 17 общественных пространств. Общая сумма на все благоустройства будет составлять более 220 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба мэрии города.

«Сегодня заместитель мэра Томска по благоустройству Вячеслав Черноус рассказал, что в рамках нацпроекта в 2022 году по результатам голосования запланировано благоустроить 17 общественных пространств на общую сумму более 220 млн рублей», - говорится в сообщении.

В городской администрации рассказали, что к благоустройству будут подготавливать территорию парка «Буфф-сад», сквер «Юный Автомобилист», «Сквер у школы», ул. Ф. Мюнниха, 12/1, пешеходная зона на Набережной р. Томь и еще многие другие пространства.

Как отметил Вячеслав Черноус, самым грандиозным является проект благоустройства Буфф-Сада. На его реализацию требуется порядка ста миллионов рублей.

Также в мэрии добавили, что в разработке проектов этих пространств участвовали профессиональные городские сообщества: архитекторы, сотрудники регионального Центра развития городской среды и частные предприниматели.